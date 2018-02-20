Son Dakika! "YPG-Esad Anlaştı" iddiasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu haberlerin propaganda amaçlı olduğu açık. Bir takım gizli ve kirli pazarlıklar var." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü YPG ile Esad rejiminin anlaştığı iddialarıyla ilgili konuştu.

Kalın, " Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı, haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, birtakım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor." açıklamasında bulundu.

PUTİN'LE TELEFONDA GÖRÜŞEN ERDOĞAN: SONUÇLARI OLUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede, PYD/YPG ile Suriye hükümeti arasındaki olası Afrin anlaşmasının ele alındığı öğrenildi. Erdoğan 'Suriye hükümet güçleri bu yola girerse sonuçları olur' mesajı verdi.

Diplomatik kaynaklar, Esad-YPG anlaşmasına dair iddiaları Ankara'nın teyite muhtaç gelişme olarak yakından takip ettiğini belirtti.

HÜKÜMETTEN DE TEPKİ GELMİŞTİ: BİZİ KİMSE DURDURAMAZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün ziyareti kapsamında Ürdünlü Mevkidaşı Ayman Al Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Bu haberleri ben de gördüm bu sabah. Biz başından beri net bir şey söylüyoruz. Bizim Zeytin Dalı operasyonumuzun hedefi belli. Teröristleri yok etmek. Fırat Kalkanı'yla DEAŞ'ı temizledik. Afrin bölgesinde Türkiye'ye tehdit oluşturan YPG'yi temizlemek için operasyon başlattık. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Rejim buraya girer mi girmez mi? Girerse ne için girer? Rejim buraya PKK'yı YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini kimse durduramaz. Bu Afrin için de Menbiç için de Fırat'ın doğusu için de geçerlidir."

ESAD GÜÇLERİ AFRİN'E GİRECEK İDDİASI

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türkiye'ye karşı iş birliği yapan PYD/YPG ve Esad rejimi arasında müzakerelerin sürdüğü bilgisinin ardından sıcak bir gelişme yaşandı. Rejim askerlerinin, cephe hatlarına sembolik olarak konuşlanacağı iddiasından sonra Suriye Devlet Televizyonu'ndan bir açıklama yapıldı. Buna göre Esad yanlısı güçlerin bir kaç saate kadar Afrin'e gireceğini duyuruldu.

Rejimin resmi haber ajansı SANA, Afrin ilçesine birkaç saat içerisinde "halk güçleri" olarak adlandırılan birliklerin ulaşacağını duyurdu.

70'TEN FAZLA NOKTAYI KAYBEDEN YPG, REJİMLE PAZARLIĞA GİRDİ

Terör örgütü PYD/YPG, Zeytin Dalı Harekatı ile 70'ten fazla noktanın kontrolünü kaybetmesi üzerine, rejim ile Afrin'e girmesi için pazarlığa hız vermişti.

PYD/YPG'nin "Menbiç modeli" üzerinde uzlaştığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Menbiç'te yapıldığı gibi, sembolik bir rejim birliğinin TSK ve ÖSO ile cephe hattına konuşlanacağı duyurulmuştu.

YPG'DEN İDDİAYA YALANLAMA GELDİ

Sputnik'e konuşan YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Suriye ordusunun Afrin'e gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu konuda bir gelişmenin olması durumunda açıklama yapacaklarını söyledi.

ESAD İLE YPG İLİŞKİSİ

PYD/YPG'nin Suriye'deki varlığı 1979'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'ye kaçmasıyla başladı. Bu tarihten sonra teröristlerin katılımıyla örgütün yapısı ve eylemlerinin belirlendiği birçok kongreyi, Suriye'deki kamplarda gerçekleştiren Öcalan, PKK'yı yaklaşık 19 yıl boyunca Suriye'den yönetti.

Terör örgütü PKK, Suriye'deki ilk kongresini 1981 yılında yaptı. 1982 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan ikinci kongrede Hafız Esad rejiminin desteği ile Türkiye'ye karşı silahlı mücadele kararı aldı.

Hafız Esad iktidarı, Türkiye ile başta Hatay ve su sorunu ile gerilen ilişkilerde kullanmak üzere, PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde örgütlenmesine yardım sağladı.

Suriye'de YPG adını alan PKK güdümündeki terör örgütünün liderliği, Şam istihbaratına üye Mervan Zeki'ye verildi. PYD/YPG'nin eski sözde başkanı Salih Müslim de bu partinin siyasi ofisinden sorumluydu. Şam'ın talimatı ile YPG, Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesinden iki ay sonra 12 Ekim 1998'de resmen siyasi hayata katıldı.

Adana Mutabakatı ile Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesinin ardından Şam'da yaşanan yönetim değişikliği ile Esad-PKK ilişkisi de yenilendi. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşının yol açtığı kaos ve otorite boşluğunda Esad rejiminin desteği, terör örgütü PKK'nın ülkenin kuzeyinde YPG adı altında örgütlenmesine, silahlı ve idari yapılar teşkil etmesine zemin hazırladı.

Kaynak: haberinburada