SON DAKİKA! YENİ KHK İLE BİNLERCE KAMU PERSONELİ İHRAÇ EDİLDİ
Son dakika... Yeni 692 sayılı KHK yayınlandı. Yeni KHK'ya göre birçok bakanlıkta binlerce ihraç ve göreve iadeler yapıldı.
Yeni 692 sayılı KHK yayınlandı. Yeni KHK'ya göre birçok kurum ve bakanlıkta binlerce ihraç ve göreve iadeler yapıldı.
İşte bakanlıklara ve kurumlara göre ihraç edilen memur sayıları:
Adelaet Bakanlığı: 418İçişleri Bakanlığı: 486Milli Eğitim Bakanlığı: 102Dışişleri Bakanlığı:45Emniyet Genel Müdürlüğü: 2 bin 303Diyanet İşleri Başkanlığı: 551Yüksek Öğretim Kurulu: 302
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'nın Güvenli Ev Dediği Hücreye Yapılan Baskında Kadın Terörist Yakalandı
- Lice'de Teröre Aman Verilmiyor! 3 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
- Meslek Liseli Nuriye, Hacettepe Tıbbı Kazandım Diye Tüm Türkiye'yi Kandıran
- Ders Kitabına Giren Kutup Ayılı Karikatürle İlgili Tartışmalara Çizeri Cevap Verdi: Sorsanız Söylerdim
- İstanbullular Dikkat! Derbi Öncesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar