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SON DAKİKA YASAK DEĞİL


SON DAKİKA YASAK DEĞİL
Tarih : 04 Şubat 2017, 12:39
Puan Ver : Son Dakika Yasak Değil(8/10)7


- RTÜK Başkanı Yerlikaya: - "Son dakika yasak değil. 'Son dakika' diye olayı verirsiniz. Bir saat, iki saat, beş saat hatta iki gün 'son dakika' diye veriyorlar. Sürekli değişik görüntülerle de olunca da sanki yeni bir haber gibi görülüyor. Dolayısıyla biz buna karşıyız" - "Milli güvenlik konusu gündeme geldiğinde artık toleranslı davranmanın yeri yok. Bu konularda çok toleranslı olmayacağız. Yayıncılarımız bu konulara dikkat etsinler"



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, yayın yasağı veya kısıtlaması getirilen olaylara dair haberlerde "son dakika, sıcak haber" gibi yazıların yasaklandığı yönündeki iddialara ilişkin, "Son dakika yasak değil. 'Son dakika' diye olayı verirsiniz. Bir saat, iki saat, beş saat hatta iki gün 'son dakika' diye veriyorlar. Sürekli değişik görüntülerle de olunca da sanki yeni bir haber gibi görülüyor. Dolayısıyla biz buna karşıyız." dedi.



 



kaynak:sonhaberler








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