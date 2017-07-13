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SON DAKİKA! YAPIMCI VE YÖNETMEN ALİ AVCI, FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI


Son Dakika! Yapımcı ve Yönetmen Ali Avcı, FETÖ'den Gözaltına Alındı
Tarih : 13 Temmuz 2017, 09:40
Puan Ver : Son Dakika! Yapımcı Ve Yönetmen Ali Avcı, Fetö'den Gözaltına Alındı(9/10)5

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını konu alan 'Reis' filminin yapımcısı, 15 Temmuz gecesini anlatan 'Uyanış' filminin ise yönetmeni olan Ali Avcı, FETÖ üyeliğinden gözaltına alındı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ali Avcı, Bağcılar'daki evinde gözaltına alındı.

EVİNDEN, HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

Polis tarafından evde yapılan arama sırasında kaçan bir kişi ise kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan kişinin kendini Hasan Aslan olarak tanıttığı ancak yapılan kimlik kontrolünde bu kişinin FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi soruşturmasında firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Karabiber olduğu tespit edildi. Karabiber'in 'Bylock' kullanıcısı olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.

REİS FİLMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan ve kötü bir yapım olarak gösterime giren Reis filmi gişede çakılmıştı.

İKİNCİ SKANDAL FİLM

Erdoğan üzerinden para ve rant kazanmayı hedefleyen bu filmin yapımcısı, skandal bir filme daha imza attı.

15 Temmuz'un rantını yemeye çalışan yapımcı, 15 Temmuz destanını anlattığını iddia ettiği filmde, FETÖ'cü alçakların o gece yapmak istediği ancak başaramadığı ne varsa filme taşıdı.KATLİAM SAHNESİ

Yapımcı Ali Avcı'nın yeni proje diye ortaya attığı film tam bir skandal. Öyle ki filmde, birebir benzettikleri Erdoğan ve ailesi, FETÖ'cü alçaklar tarafından korkunç bir katliama uğruyor.

Erdoğan'ın çocukları, damadı, eşi ve hatta torunu dahi darbecilerin kurşunlarına hedef oluyor ve onların cansız bedenleri filmde açıkça sahneleniyor.

Filme ait görüntülerin devamında, Erdoğan'ın başına silah bile dayadıkları görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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