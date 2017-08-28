Vatan Şaşmaz'ın organizatörü Nedim Delibaş canlı yayına bağlanıp, Şaşmaz'ın katili Filiz Aker'le 2015 yılına kadar ilişki yaşadığını, ardından da ayrıldıklarını ancak Aker'in sürekli Şaşmaz'ı rahatsız ettiğini söyledi.

Vatan Şaşmaz, İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'de eski sevgilisi Filiz Aker tarafından vurularak öldürüldü.

EVLENİNCE İLİŞKİLERİ BİTMİŞ

Canlı yayına bağlanan Vatan Şaşmaz'ın organizatörü Nedim Delibaş, Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ilişkisiyle ilgili bilinmeyenleri açıkladı.

Buna göre Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker bir süre ilişki yaşamışlar. 2015 yılında Vatan Şaşmaz'ın evlenmesi üzerine ikilinin ilişkisi sona ermiş.

"BAŞIMI DERDE SOKACAK"

Ancak Vatan Şaşmaz'ın tüm ısrarlarına rağmen Filiz Aker ilişkiye devam etmek istemiş. Filiz Aker tarafından sürekli rahatsız edilen Vatan Şaşmaz, "Bu kadın beni katil edecek, başımı derde sokacak" bile demiş.

Kaynak: haberinburada