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SON DAKİKA UYARISI GELDİ!


SON DAKİKA UYARISI GELDİ!
Tarih : 02 Aralık 2015, 13:41
Puan Ver : Son Dakika Uyarısı Geldi!(5/10)4


BOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde ulaşımı yavaşlattı. Bolu Dağı'nda sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı bölgede 10 santime ulaştı. Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde zeminde de etkili olan kar nedeniyle ulaşım yavaşladı. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri de kar yağışı nedeniyle bölgede denetimlerini artırdı. Kar, kent merkezinde de etkili oldu. Zaman zaman lapa lapa yağan kar nedeniyle binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü. Vatandaşlar, kar yağışı altında sabah işyerlerine gitti.

 

ANKARA'DA KONYA YOLUNDA ETKİLİ OLDU...

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve doğu  kesimlerinde hafta sonuna kadar yağışların etkili olacağını bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin kuzey  ve doğu kesimlerinde hafta sonuna kadar yağış bekleniyor. Hafta sonundan itibaren  ise yağışlar etkisini azaltacak. İç Anadolu'nun ise kuzey ve doğusunda yağışların görülmesi tahmin  ediliyor.

Bugün ve yarın Yozgat, Sivas ve çevre illerde yer yer kar yağışı etkili  olacak.

 

 Ankara kent merkezinde Saat 10.00 sıralarında gökgörültülü yağmur başladı. Fırtınanın çıkmasıyla yağmur, aniden sulu sepken kar yağışına döndü. Bu yağış da kısa süre içinde tipiye dönüştü. Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar sıkıntılı anlar yaşadı.



Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışının gün içinde  etkisini azaltarak devam edeceği belirtildi. Ankara'da kar yağışının etkili olduğu Konya yolu Kepekli mevki başta  olmak üzere özellikle rampa olan ana arterlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi  ekiplerince tuzlama çalışmalarına başlandı. Kar yağışının başlamasıyla araçlar hızlarını düşürürken, herhangi  olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

 

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

 

Meteorolojinin İstanbul için yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda yağmur ve kar görünmüyor. Bünyamin Sürmeli'nin açıklamalarına göre İstanbul'da bu hafta sıcaklıklar iyice düşecek. 10 Aralık'ta İstanbul'da kar yağışı görülecek. Kar yağışı İstanbul'da yüksek yerlerde etkili olacak.








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