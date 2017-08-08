TSK'nın Kuzey Irak'taki Batuka birliğine ait iki askeri aracına bölgeden geçerken saldırı düzenlendi. Bir tercüman ve bir güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar Türkiye'ye getirildi.

Ayrıntılar birazdan geliyor...

Kaynak: haberinburada