SON DAKİKA! TÜRKİYE'YE AİT 2 ASKERİ ARACA KUZEY IRAK'TA SALDIRI DÜZENLENDİ
TSK'nın Kuzey Irak'taki Batuka birliğine ait iki askeri aracına bölgeden geçerken saldırı düzenlendi. Bir tercüman ve bir güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar Türkiye'ye getirildi.
Ayrıntılar birazdan geliyor...
Kaynak: haberinburada
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