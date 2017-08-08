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SON DAKİKA! TÜRKİYE'YE AİT 2 ASKERİ ARACA KUZEY IRAK'TA SALDIRI DÜZENLENDİ


Son Dakika! Türkiye'ye Ait 2 Askeri Araca Kuzey Irak'ta Saldırı Düzenlendi
Tarih : 08 Ağustos 2017, 00:10
Puan Ver : Son Dakika! Türkiye'ye Ait 2 Askeri Araca Kuzey Irak'ta Saldırı Düzenlendi(5/10)1

TSK'nın Kuzey Irak'taki Batuka birliğine ait iki askeri aracına bölgeden geçerken saldırı düzenlendi. Bir tercüman ve bir güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar Türkiye'ye getirildi.

Ayrıntılar birazdan geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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