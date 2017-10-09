ABD'nin Türkiye'den yapılacak vize başvurularını durdurmasının ardından, Türkiye'den misilleme geldi. Türkiye, ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı. Uygulama kapsamında sınır kapılarında bandrol vize, e-vize ve etiket vize durduruldu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden gelen açıklama şöyle:

Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk hükümetini, ABD hükümetinin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, ABD'deki büyükelçiliğimize ve başkonsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır. Söz konusu uygulama etiket vizenin yanısıra e-Vize ve sınırda bandrol vize uygulamalarını da kapsamaktadır.

Akşam saatlerinde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye'den yapılacak vize başvurularının askıya alındığı açıklaması yapılmıştı.

Kaynak: haberinburada