SON DAKİKA... TÜRKİYE, RUSYA İLE S-400 İÇİN İMZA AŞAMASINA GELDİ
S-400'lerin Türkiye'ye gelmesine çok az kaldı. Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatına ilişkin sözleşme üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, sözleşmenin imzalanmak üzere olduğunu, henüz yürürlüğe girmediğini vurguladı.
"İMZALAR ATILMAK ÜZERE"
Miheyev, S-400 füze sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili çalışmaların iki ülke tarafından sürdürüldüğünü ifade ederek, sözleşmenin imzalanmak üzere olduğunu ve henüz yürürlüğe girmediğinin altını çizdi. Miheyev, teknik nüanslar üzerinde çalışma yapıldığını kaydetti.
ANLAŞMA SAĞLANDIĞI AÇIKLANMIŞTI
Miheyev, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'yle S-400 füzesi anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandığını ve kontratın hayata geçirileceğine inandıklarını söylemişti.
SAVUNMA BAKANI IŞIK DA "İMZA YAKIN" DEMİŞTİ
Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da S-400 füzeleri konusunda Rusya ile imza aşamasına gelindiğini belirtmişti.
Kaynak: haberinburada
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