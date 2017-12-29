Türkiye ile Rusya S-400 füze anlaşmasını Ankara'da imzaladı. S-400'lere sahip ilk NATO ülkesi olan Türkiye'ye, 2 sistem ve 4 batarya getirilecek.

Türkiye ile Rusya arasında S-400 savunma füzeleriyle ilgili imzalar Ankara'da atıldı. Böylece Türkiye, S-400'lere sahip ilk NATO ülkesi oldu.

2 SİSTEM VE 4 BATARYA GETİRİLECEK, 2,5 MİLYAR DOLAR ÖDENECEK

Türkiye'ye 2 sistem ve 4 batarya getirileceği bildirildi. Türkiye'nin Rusya'ya S-400 hava savunma sistemleri için 2.5 milyar dolar ödemesi bekleniyor.

NATO İLE TÜRKİYE ARASINDA TARTIŞMAYA NEDEN OLMUŞTU

NATO ile Türkiye arasında tartışma konusu yaratan Rus S-400 savunma füzelerinde imzalar atıldı.

RUS SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETİ: SEVKİYAT 2019 SONUNDA BAŞLAYACAK

Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının 2019 yılı sonunda başlayacağını geçen hafta açıklamıştı

ERDOĞAN, İMZALARIN ATILACAĞINI DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kredi anlaşmasının bugün Ankara'da imzalanacağını duyurmuş, "Rusya'ya ödeme dolar değil ruble ile olacak" ifadesini kullanmıştı.

S-400 NEDİR?

S-400 füze sistemleri, S-300 modelinin ardından geliştirilen yeni nesil Rus yapımı kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.

1980'lerin başında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanan S-400 füzeleri, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla çok daha uzun bir sürede çıkmıştır. S-400 füzelerini S-300 füzelerinden ayıran en önemli özellik ise birden fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirler barındırmasıdır.

S-400 hava savunma sisteminde kullanılan füzeler, Rus Hava Kuvvetleri'nin hava savunma sistemlerini azaltma programına paralel olarak kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabilecek değişik füzelerden seçilmiştir.

Orta menzilli 9M96 füzesi aktif radar güdümlü bir füze olup 120 km menzile sahiptir ve hedefi vurma kabiliyeti uçaklara karşı 1 üzerinden 0.9 ve insansız uçaklara karşı 0.8 olarak hesaplanmıştır. Bu füzenin bir üst türevi olan 48N6DM 30 Nisan 2004 tarihinde Kapustin Yar test merkezinde test edilmiştir.

Uzun menzilli yeni bir füze olan 40N6 400 km menzile sahiptirm ve yarı aktif - aktif güdümle hedefe yönlendirilebilir. Bu füzenin hedefleri AWACS erken uyarı uçakları, sinyal karıştırıcı uçaklar ve balistik füzelerdir. Füzenin hızı olan 4.8 km/saniye (17280 km/saat) aynı hızda hareket eden hedefleri vurmasını sağlar.

Kaynak: haberinburada