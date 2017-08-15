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Son Dakika! Türk Jetleri PKK'nın Silah Depolarını Bombaladı: 3 Terörist Öldürüldü

SON DAKİKA! TÜRK JETLERİ PKK'NIN SİLAH DEPOLARINI BOMBALADI: 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika... TSK, Kuzey Irak'taki PKK kamplarını vurdu. Silah depolarının bombalandığı operasyonda 3 terörist de öldürüldü.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 21:30
Puan Ver : Son Dakika! Türk Jetleri Pkk'nın Silah Depolarını Bombaladı: 3 Terörist Öldürüldü(9/10)5

TSK, Kuzey Irak'ın Zap Bölgesi'ndeki PKK kamplarını vurdu. Silah depolarının bombalandığı operasyonda 3 terörist öldürüldü.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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