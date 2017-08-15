SON DAKİKA! TÜRK JETLERİ PKK'NIN SİLAH DEPOLARINI BOMBALADI: 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika... TSK, Kuzey Irak'taki PKK kamplarını vurdu. Silah depolarının bombalandığı operasyonda 3 terörist de öldürüldü.
TSK, Kuzey Irak'ın Zap Bölgesi'ndeki PKK kamplarını vurdu. Silah depolarının bombalandığı operasyonda 3 terörist öldürüldü.
SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: haberinburada
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