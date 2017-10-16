Konsolosluk Görevlisi N.M.C'nin Eşi Ve Kızı Serbest Bırakıldı!
Kulüpler Birliği Başkanı Özbek: Video Hakem Uygulaması Kasım Ayında Denenecek
Irak Ordusu Kerkük'e Girdi, Kaleye Türkmen Bayrağı Çekildi
Tsk'nın Açıklamasıyla Ortaya Çıktı: Türk Askeri Kuzey Irak'a Kara Operasyonu Başlattı
Peşmergeler Arasında Kriz Çıktı, Barzani'nin Muhabiri Ağladı
Çay Fiyatlarına Yapılan Yüzde 20'lik Zam Geri Alındı
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Bahis Oranları Belli Oldu
Yılmaz Vural'dan Çarpıcı Açıklamalar
Trabzonspor, Ersun Yanal'ın Sözleşmesini Tek Taraflı Feshetti
Galatasaraylı Yöneticiden Volkan İtirafı: Umarım Derbide Oynamaz
Şenol Güneş, Monaco Maçında Sadece Tek Pozisyonda Kararsızlık Yaşıyor
Son Dakika! Türk Hava Sahası Kuzey Irak'a Yapılacak Uçuşlara Kapatıldı
Bakanlar Kurulu Ohal'i 3 Ay Daha Uzatılmaya Karar Verdi
Barzani Cezayı Kesti: Bazı Yetkililer Peşmergeye İhanet Etti
Efsane Futbolcu Ronaldinho, Messi'nin Gelmiş Geçmiş En İyi Futbolcu Olduğunu Söyledi
Ev Hanımı, Yılda 1.5 Ton Bal Üretiyor!
Kritik Mgk'da Kuzey Irak Mesajları: Hava Sahası Kapatılsın, Sınır Kapıları İçin Süreç Başlatılsın
Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe Maçı İçin Takıma Prim Verecek
Abd Dışişleri Bakanlığı Heyeti, Vize Krizini Görüşmek İçin Ankara'da
Kerkük Valiliği Çatışma Olmadan Ele Geçirildi, Binaya Irak Bayrağı Çekildi

Son Dakika! Türk Hava Sahası Kuzey Irak'a Yapılacak Uçuşlara Kapatıldı

SON DAKİKA! TÜRK HAVA SAHASI KUZEY IRAK'A YAPILACAK UÇUŞLARA KAPATILDI

Son dakika... Bakanlar Kurulu'nda, Türk Hava Sahası'nın Kuzey Irak'a yapılacak uçuşlara kapatılmasına karar verildi.

Tarih : 16 Ekim 2017, 18:50
Puan Ver : Son Dakika! Türk Hava Sahası Kuzey Irak'a Yapılacak Uçuşlara Kapatıldı(5/10)1

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Hava Sahası'nın Kuzey Irak'a yapılacak tüm uçuşlara kapatılmasına karar verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu'nda ayrıca, IKBY denetimindeki Habur Sınır Kapısı'nın Irak hükümetine devredilmesi için MGK kararları doğrultusunda çalışmaların başlatılmasına da karar verildi.

İşte Bekir Bozdağ'ın açıklamasından satırbaşları:

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu yerlerin uçuşa kapatılması konusunda Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan tavsiye kararı doğrultusunda Bakanlar Kurulu'muz Türk Hava Sahası'nı kapatmıştır.

"TÜRK HAVA SAHASINI KULLANAMAYACAKLAR"

Bundan sonra Türk Hava sahasını kullanarak hiçbir uçak Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu yerdeki havaalanlarına uçamayacak ve oradan kalkan hiç bir uçakta Türk Hava Sahası'nı kullanamayacaktır.

"HABUR SINIR KAPISI IRAK HÜKÜMETİNE DEVREDİLECEK"

Türkiye - Irak arasındaki sınırlardan birisi olan İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın (Habur) Irak hükümetine devri konusundaki çalışmaların başlatılması hususunda da Milli Güvenlik Kurulu'muz tavsiye kararı alınmıştı. Arkasından yapılan bakanlar kurulunda da İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Irak hükümetine devri çalışmalarının başlatılması kararı verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Türk  Hava  Sahası  Kuzey  Irak  A  Yapılacak  Uçuşlara  Kapatıldı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER