Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Hava Sahası'nın Kuzey Irak'a yapılacak tüm uçuşlara kapatılmasına karar verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu'nda ayrıca, IKBY denetimindeki Habur Sınır Kapısı'nın Irak hükümetine devredilmesi için MGK kararları doğrultusunda çalışmaların başlatılmasına da karar verildi.

İşte Bekir Bozdağ'ın açıklamasından satırbaşları:

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu yerlerin uçuşa kapatılması konusunda Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan tavsiye kararı doğrultusunda Bakanlar Kurulu'muz Türk Hava Sahası'nı kapatmıştır.

"TÜRK HAVA SAHASINI KULLANAMAYACAKLAR"

Bundan sonra Türk Hava sahasını kullanarak hiçbir uçak Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu yerdeki havaalanlarına uçamayacak ve oradan kalkan hiç bir uçakta Türk Hava Sahası'nı kullanamayacaktır.

"HABUR SINIR KAPISI IRAK HÜKÜMETİNE DEVREDİLECEK"

Türkiye - Irak arasındaki sınırlardan birisi olan İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın (Habur) Irak hükümetine devri konusundaki çalışmaların başlatılması hususunda da Milli Güvenlik Kurulu'muz tavsiye kararı alınmıştı. Arkasından yapılan bakanlar kurulunda da İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Irak hükümetine devri çalışmalarının başlatılması kararı verildi.

Kaynak: haberinburada