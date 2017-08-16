SON DAKİKA! TUNCELİ'DE OPERASYONDAKİ ASKERLERE YILDIRIM DÜŞTÜ! 2 ASKER YARALANDI
Tunceli'de, Kutu Deresi bölgesinde yürüten operasyon sırasında üzerlerine yıldırım isabet eden 2 asker yaralandı.
2 ASKER YARALANDI
Kutu Deresi bölgesinde güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürürken, bugün akşam saatlerinde arazi arama tarama faaliyeti yürüten askerlerin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım isabet eden 2 asker yaralandı.
ASKERLERDEN BİRİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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