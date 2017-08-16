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SON DAKİKA! TUNCELİ'DE OPERASYONDAKİ ASKERLERE YILDIRIM DÜŞTÜ! 2 ASKER YARALANDI


Son Dakika! Tunceli'de Operasyondaki Askerlere Yıldırım Düştü! 2 Asker Yaralandı
Tarih : 16 Ağustos 2017, 22:50
Puan Ver : Son Dakika! Tunceli'de Operasyondaki Askerlere Yıldırım Düştü! 2 Asker Yaralandı(8/10)4

Tunceli'de, Kutu Deresi bölgesinde yürüten operasyon sırasında üzerlerine yıldırım isabet eden 2 asker yaralandı.

2 ASKER YARALANDI

Kutu Deresi bölgesinde güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürürken, bugün akşam saatlerinde arazi arama tarama faaliyeti yürüten askerlerin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım isabet eden 2 asker yaralandı.

ASKERLERDEN BİRİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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