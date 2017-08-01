SON DAKİKA! TUNCELİ'DE ÇATIŞMA: 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tunceli'nin Ovacık İlçesi kırsalında sabaha doğru tespit edilen silahlı terörist grubu, bölgeye gönderilen silahlı insansız hava aracıyla akıllı mühimatlarla ateş altına alındı. Operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü, öldürülen teröristlerden birinin yasadışı MKP-HKO örgütünün Tunceli sorumlusu olduğu belirtildi.
ÇATIŞMA ÇIKTI: 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Ovacık İlçesi Kızık Köyü ormanlık alanında bugün sabaha doğru saat 03.30 sıralarında silahlı bir gurubun tespit edilmesi üzerine bölgeye silahlı İHA gönderildi. İHA'nın teröristlere akıllı mühimmatlarla atış yapmasıyla birlikte, sikorsky helikopterle bölgeye jandarma özel harekat timleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında sabah saatlerine kadar devam eden çatışmada, 3 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Çatışma ile birlikte silahlı teröristlerin bazılarının kaçtığı ve kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla takip operasyonun devam ettiği bildirildi. Zaman zaman şiddetli çatışmaların da yaşandığı takip operasyonu sürüyor.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ ÖRGÜTÜN TUNCELİ SORUMLUSU
Askeri kaynaklar, çatışmada öldürülen 3 teröristin Maost Kominist Partisi Halk Kurtuluş Ordusu (MKP HKO) üyesi olduklarını, bunlardan birinin ise örgütün Tunceli sorumlusu ve arananlar listesinde olduğunu belirtti.
Kaynak: haberinburada
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