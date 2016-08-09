SON DAKİKA: TSK'DA YENİ ATAMALAR AÇIKLANDI
TSK'da 15 general ve 2 amiralin atamaları şöyle;
Tümgeneral Sinan Yayla / Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı (Ankara)
Tümgeneral Rafet Sevinç Şaşmaz / Harp Akademileri Komutanı (Yenilevent - İstanbul)
Tümgeneral Mehmet Göktan / 1. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı (İstanbul)
Tümgeneral Kemal Başak / 3. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı (Erzincan)
Tuğgeneral Celalettin Bacanlı / Milli Savunma Bakanlığı ASAL Daire Başkanlığı (Ankara)
Tuğgeneral Mustafa Gönel / Kara Kuvvetleri Komutanlığı DENT.ve DEĞ. Başkanlığı (Ankara)
Tuğgeneral Kazım Dalkıran / 52. Taktik Zırhlı Tümen Komutanlığı (İstanbul)
Tuğgeneral İdris Acartürk / Genelkurmay Başkanlığı 2. İSTH. ANALİZ. ve DEĞ. Daire Başkanlığı (Ankara)
Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol / Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Eğitim Tümen Komutanlığı (Ankara)
Tuğgeneral Saffet Akçin / 95. Zırhlı Tugay komutanlığı (Malkara - Tekirdağ)
Tuğgeneral Adem Haydar / Milli Savunma Bakanlığı. İNŞ EML. ve NATO GÜV. Yatarımları Daire Başkanlığı (Ankara)
Tuğamiral Ali Çekiç / Aksaz Deniz Üs Komutanlığı (Aksaz - Marmaris - Muğla)
Tuğamiral Cemalettin Bozdağ / Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı (Ankara)
Tuğgeneral İbrahim Dülger / Hava Kuvvetleri Komutanlığı PRJ.YNT.Daire Başkanlığı (Ankara)
Tuğgeneral Kadircan Kottaş / 8. Ana Jet Üs Komutanlığı (Diyarbakır)
Tuğgeneral İhsan Özdamar / 3. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı (Etimesgut / Ankara)
Tuğgeneral Cemal Balıkçı / Hava Kuvvetleri Komutanlığı SİS. Daire Başkanlığı (Ankara)
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