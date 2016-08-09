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SON DAKİKA: TSK'DA YENİ ATAMALAR AÇIKLANDI


SON DAKİKA: TSK'DA YENİ ATAMALAR AÇIKLANDI
Tarih : 09 Ağustos 2016, 14:55
Puan Ver : Son Dakika: Tsk'da Yeni Atamalar Açıklandı(0/10)


TSK'da 15 general  ve 2 amiralin atamaları şöyle;



Tümgeneral Sinan Yayla  / Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı (Ankara)



Tümgeneral Rafet Sevinç Şaşmaz / Harp Akademileri Komutanı (Yenilevent  - İstanbul)



Tümgeneral Mehmet Göktan  / 1. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı (İstanbul)



Tümgeneral Kemal Başak  / 3. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı (Erzincan)



Tuğgeneral Celalettin Bacanlı  / Milli Savunma Bakanlığı ASAL Daire Başkanlığı (Ankara)



Tuğgeneral Mustafa Gönel  / Kara Kuvvetleri Komutanlığı DENT.ve DEĞ. Başkanlığı (Ankara)



Tuğgeneral Kazım Dalkıran / 52. Taktik Zırhlı Tümen Komutanlığı (İstanbul)



Tuğgeneral  İdris Acartürk / Genelkurmay Başkanlığı 2. İSTH. ANALİZ. ve DEĞ. Daire Başkanlığı (Ankara)



Tuğgeneral  Mehmet Hakan Akyol / Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Eğitim Tümen Komutanlığı (Ankara)



Tuğgeneral  Saffet Akçin / 95. Zırhlı Tugay komutanlığı (Malkara - Tekirdağ)



Tuğgeneral  Adem Haydar / Milli Savunma Bakanlığı. İNŞ EML. ve NATO GÜV. Yatarımları Daire Başkanlığı (Ankara)



Tuğamiral Ali Çekiç / Aksaz Deniz Üs Komutanlığı (Aksaz - Marmaris - Muğla)



Tuğamiral Cemalettin Bozdağ / Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı (Ankara)



Tuğgeneral İbrahim Dülger / Hava Kuvvetleri Komutanlığı PRJ.YNT.Daire Başkanlığı (Ankara)



Tuğgeneral Kadircan Kottaş / 8. Ana Jet Üs Komutanlığı (Diyarbakır)



Tuğgeneral İhsan Özdamar / 3. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı (Etimesgut / Ankara)



Tuğgeneral Cemal Balıkçı / Hava Kuvvetleri Komutanlığı SİS. Daire Başkanlığı (Ankara)








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