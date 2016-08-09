

TSK'da 15 general ve 2 amiralin atamaları şöyle;







Tümgeneral Sinan Yayla / Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı (Ankara)







Tümgeneral Rafet Sevinç Şaşmaz / Harp Akademileri Komutanı (Yenilevent - İstanbul)







Tümgeneral Mehmet Göktan / 1. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı (İstanbul)







Tümgeneral Kemal Başak / 3. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı (Erzincan)







Tuğgeneral Celalettin Bacanlı / Milli Savunma Bakanlığı ASAL Daire Başkanlığı (Ankara)







Tuğgeneral Mustafa Gönel / Kara Kuvvetleri Komutanlığı DENT.ve DEĞ. Başkanlığı (Ankara)







Tuğgeneral Kazım Dalkıran / 52. Taktik Zırhlı Tümen Komutanlığı (İstanbul)







Tuğgeneral İdris Acartürk / Genelkurmay Başkanlığı 2. İSTH. ANALİZ. ve DEĞ. Daire Başkanlığı (Ankara)







Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol / Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Eğitim Tümen Komutanlığı (Ankara)







Tuğgeneral Saffet Akçin / 95. Zırhlı Tugay komutanlığı (Malkara - Tekirdağ)







Tuğgeneral Adem Haydar / Milli Savunma Bakanlığı. İNŞ EML. ve NATO GÜV. Yatarımları Daire Başkanlığı (Ankara)







Tuğamiral Ali Çekiç / Aksaz Deniz Üs Komutanlığı (Aksaz - Marmaris - Muğla)







Tuğamiral Cemalettin Bozdağ / Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı (Ankara)







Tuğgeneral İbrahim Dülger / Hava Kuvvetleri Komutanlığı PRJ.YNT.Daire Başkanlığı (Ankara)







Tuğgeneral Kadircan Kottaş / 8. Ana Jet Üs Komutanlığı (Diyarbakır)







Tuğgeneral İhsan Özdamar / 3. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı (Etimesgut / Ankara)







Tuğgeneral Cemal Balıkçı / Hava Kuvvetleri Komutanlığı SİS. Daire Başkanlığı (Ankara)