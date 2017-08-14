SON DAKİKA! TSK, KANDİL'DEKİ PKK KAMPLARINI BOMBALADI
TSK, terör örgütü PKK'nın Kandil Dağı'ndaki kamplarını bombaladı. Hava harekatı sonunda 13'ü ölü olmak üzere, 21 terörist etkisiz hale getirildi.
13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı Bölgesi'ne Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında, 13'ü ölü olmak üzere 21 teröristin etkisiz hale getirildi.
8 TERÖRİST, AĞIR YARALI OLARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TSK'dan yapılan bilgilendirmede, "Söz konusu harekat ile ilgili olarak bölgedeki kaynaklardan elde edilen bilgilere istinaden, harekat neticesinde 13 teröristin etkisiz (ölü) hale getirildiği, 8 teröristin de ağır şekilde yaralandığı öğrenilmiştir. Toplam 21 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: haberinburada
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