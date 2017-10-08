SON DAKİKA! TSK, İDLİB'DEKİ ÖSO'YA DESTEK İÇİN TOP ATIŞI YAPTI
Askeri kaynaklardan gelen bilgiye göre TSK, İdlib operasyonu kapsamında ÖSO'ya destek için top atışı yaptı. Fırtına obüslerinin 4 veya 5 atış yaptığı öğrenildi. Askeri kaynaklar bu atışların ÖSO'nun ilerleyişini kolaylaştırmak için yapıldığını belirtiyor.
GECEYARISI İNTİKAL
İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında, Hatay'a gelen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ile obüs de Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı.İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik sürüyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen yaklaşık 30 araçlık zırhlı personel taşıyıcı ile obüs de sınır karakollarına sevk edildi.
ÖSO'NUN İLERLEYİŞİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN TOP ATIŞI YAPILDI
Özgür Suriye Ordusu'nun terör örgütü Heyet'ül Tahrir-i Şam ile mücadelesi sürüyor. Bu top atışlarının da ÖSO'nun ilerleyişini kolaylaştırmak için yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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