Dünyanın Çalışan En Eski Barajının, Arkeoparka Dönüştürülmesinde Sona Yaklaşıldı
Boksör Fırat Arslan, Arjantinli Rakibini Nakavt Etti
Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi, Şimdi Paraya Para Demiyor
Bahçeli, 5 Bin Ülkücü Hazır Sözünü Yenileyip Sert Konuştu: Ayağınızı Denk Alın
Mustafa Denizli: Arda'nınki Acı Bir Tebessümdü, Gülme Değil
Büyükada'daki Toplantının Ardından Gözaltına Alınan 11 Aktivist İçin 15'er Yıl Hapis İstemi
Kayserili Keçi Çobanı 6 Milyon Yıllık Fosil Buldu
Toki, Ayder Yaylası İçin Arama Konferansı Yapacak
İbb Başkanlığına Adaylığı Konuşulan Zülfü Livaneli Son Noktayı Koydu
Almanya'daki Korkunç Kazada 3 Türk Genci Feci Şekilde Can Verdi
Fatih Terim Futboldan Anlamıyor Diyen Futbolcu, Emekli Oluyor
Neymar Uefa'ya Başvurdu: Barcelona'yı Şampiyonlar Liginden Çıkarın
Beşiktaş, Yarı Finale Yükselen Ampute Futbol Milli Takımı İçin Stadını Açtı
Otomotiv İhracatı Eylülde Yüzde 10,9 Arttı
İstanbul'a Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı Eylülde Arttı
Milli Takımda Beklenen Oluyor
45 Kiloya Düşen Schumacher'in Boyu 14 Santimetre Kısaldı
Başbakan Yıldırım İdlib İçin Mesajı Verdi: Rusya İle Birlikte Çalışıyoruz
Tüketiciyi Aldatan Reklamlara Ceza Yağdı
Büyük Firmalar Teker Teker Katalonya'dan Çıkıyor

SON DAKİKA! TSK, İDLİB'DEKİ ÖSO'YA DESTEK İÇİN TOP ATIŞI YAPTI


Son Dakika! TSK, İdlib'deki ÖSO'ya Destek İçin Top Atışı Yaptı
Tarih : 08 Ekim 2017, 11:10
Puan Ver : Son Dakika! Tsk, İdlib'deki Öso'ya Destek İçin Top Atışı Yaptı(9/10)5

Askeri kaynaklardan gelen bilgiye göre TSK, İdlib operasyonu kapsamında ÖSO'ya destek için top atışı yaptı. Fırtına obüslerinin 4 veya 5 atış yaptığı öğrenildi. Askeri kaynaklar bu atışların ÖSO'nun ilerleyişini kolaylaştırmak için yapıldığını belirtiyor.

GECEYARISI İNTİKAL

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında, Hatay'a gelen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ile obüs de Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı.İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik sürüyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen yaklaşık 30 araçlık zırhlı personel taşıyıcı ile obüs de sınır karakollarına sevk edildi.

ÖSO'NUN İLERLEYİŞİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN TOP ATIŞI YAPILDI

Özgür Suriye Ordusu'nun terör örgütü Heyet'ül Tahrir-i Şam ile mücadelesi sürüyor. Bu top atışlarının da ÖSO'nun ilerleyişini kolaylaştırmak için yapıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Tsk  İdlib  Deki  Öso  Ya  Destek  İçin  Top  Atışı  
Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER