Askeri kaynaklardan gelen bilgiye göre TSK, İdlib operasyonu kapsamında ÖSO'ya destek için top atışı yaptı. Fırtına obüslerinin 4 veya 5 atış yaptığı öğrenildi. Askeri kaynaklar bu atışların ÖSO'nun ilerleyişini kolaylaştırmak için yapıldığını belirtiyor.

GECEYARISI İNTİKAL

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında, Hatay'a gelen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ile obüs de Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı.İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik sürüyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen yaklaşık 30 araçlık zırhlı personel taşıyıcı ile obüs de sınır karakollarına sevk edildi.

ÖSO'NUN İLERLEYİŞİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN TOP ATIŞI YAPILDI

Özgür Suriye Ordusu'nun terör örgütü Heyet'ül Tahrir-i Şam ile mücadelesi sürüyor. Bu top atışlarının da ÖSO'nun ilerleyişini kolaylaştırmak için yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada