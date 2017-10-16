SON DAKİKA! TRABZONSPOR'DA ERSUN YANAL'LA YOLLAR AYRILDI
BeIN Sports'un haberine göre; Trabzonspor'da 6-1'lik Akhisar yenilgisi sonrası taşlar yerinden oynadı. Teknik direktör Ersun Yanal'la bir araya gelen bordo mavili yönetim, deneyimli teknik adamla yolların ayrılması konusunda fikir birliğine vardı.
Kaynak: haberinburada
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