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SON DAKİKA! TRABZONSPOR'DA ERSUN YANAL'LA YOLLAR AYRILDI


Son Dakika! Trabzonspor'da Ersun Yanal'la Yollar Ayrıldı
Tarih : 16 Ekim 2017, 00:30
Puan Ver : Son Dakika! Trabzonspor'da Ersun Yanal'la Yollar Ayrıldı(9/10)5

BeIN Sports'un haberine göre; Trabzonspor'da 6-1'lik Akhisar yenilgisi sonrası taşlar yerinden oynadı. Teknik direktör Ersun Yanal'la bir araya gelen bordo mavili yönetim, deneyimli teknik adamla yolların ayrılması konusunda fikir birliğine vardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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