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son dakika: toyota 1.43 milyon otomobili geri çağırdı

SON DAKİKA: TOYOTA 1.43 MİLYON OTOMOBİLİ GERİ ÇAĞIRDI

Toyota 1.43 milyon otomobili geri çağırdı

Tarih : 29 Haziran 2016, 10:41
Puan Ver : Son Dakika: Toyota 1.43 Milyon Otomobili Geri Çağırdı(7/10)7


Japon otomobil devi Toyota, dünya genelinde 1.43 milyon hibrid otomobili geri çağırdı. Hava yastıklarındaki hata nedeniyle geri çağrılan otomobiller arasında Prius ve Lexus CT200h modellerin de bulunduğu bildirildi. Toyota'nın geri çağırma kararının 2010-2012 arasında üretilen otomobilleri kapsadığı öğrenildi.



Toyota'dan yapılan açıklamada, hava yastığının gaz jeneratörünün kaynağında çatlak olabileceği, bunun da hava yastığının kısmen açılmasına ve jeneratörün aracın içine girme ihtimali oluşturduğu kaydedildi.



Şu ana kadar sözkonusu hata nedeniyle herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadığına dikkat çekilirken, geri çağrılan otomobillerin 141 bininin Avrupa, 482 bininin ise ABD'de olduğu öğrenildi.



Toyota, geçtiğimiz yıl da Takata tarafından üretilen problemli hava yastığı nedeniyle milyonlarca aracı geri çağırmıştı.








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