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SON DAKİKA! TEOG 1.NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI


Son Dakika! TEOG 1.Nakil Sonuçları Açıklandı
Tarih : 21 Ağustos 2017, 11:50
Puan Ver : Son Dakika! Teog 1.Nakil Sonuçları Açıklandı(6/10)2

TEOG 1. nakil sonuçları, MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden duyuruldu.

NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem TEOG sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından liselere yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Açıkta kalan ve başka bir okulu tercih etmek isteyen öğrenciler için 14-18 Ağustos tarihleri arasında 1. Nakil işlemleri için tercihler alındı.

İŞTE 2. NAKİL VE 3. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ

Sonuçlar MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Sonuç bilgilerinde, öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunuyor.

TEOG 2. nakil başvuruları 21-25 Ağustos, 3. nakil başvuruları ise 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde alınacak.

KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak.

Pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince yatılı olarak öğrenim görme imkânı sağlanır.

Mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları işyerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklar.

Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açıköğretim kurumlarına yönlendirilecek.

Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralıyatılı kalabilecekler.

Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğretim Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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