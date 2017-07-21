SON DAKİKA! TBMM İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı TBMM İç Tüzüğü'nde değişiklik yapılmasına dair teklif, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.
AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı iç tüzük teklifine komisyondan onay çıktı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyonda müzakerelere, teklifin, "Meclisten geçici çıkarma cezasını" düzenleyen 15. maddesinden devam edildi.
AK PARTİ VE MHP DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ VERDİ
AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla maddeye ilişkin değişiklik önergesi verildi.
MADDE NELER GETİRİYOR?
İç tüzüğün, "Meclisten geçici çıkarma cezası" başlığı altındaki bölümü, "Görüşmeler sırasında cumhurbaşkanına, TBMM'ye, başkanına, başkanlık divanına, başkanlık görevini yerine getiren başkanvekiline, milletvekiline, Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine, Anayasa'nın ilk dört maddesinde çerçevesi çizilen anayasal düzene hakaret etmek ve sövmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasa'da düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak" şeklinde düzenleniyor.
FİİLİ SALDIRI MECLİS'TEN GEÇİCİ ÇIKARILMA NEDENİ OLUYOR
Ayrıca, fiili saldırıda bulunmak ile TBMM Genel Kurulu ve komisyonlara silahlı olarak girmek de Meclisten geçici çıkarma cezası gerekçeleri arasına alınıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yıkık Köprüye Belediye El Atmayınca Vatandaş Ölüm Yolculuğuna Başladı
- Bakan Soylu, Şehit Öğretmenin Kaçırıldığı Yerde: Bu Hayvanlara Nasıl Müdahale Edeceğimizi Biliyoruz
- Son Dakika! Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Mescid-İ Aksa Telefonu
- Chp Tunceli İl Başkanı, Necmettin Öğretmen İçin Yaptığı Konuşma Rekor Kırıyor
- Kara Kızlarını Kaybeden Gözü Yaşlı Çiftin Yüzü Bu Sefer Güldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-İ Aksa İçin Acil Toplantıya Çağırıldı
- Fransa'da Cami Kapısına Domuz Kafası Asıldı
- Abd Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: Abd'nin İmparatorluğu Çöküyor
- İngiltere'nin Gündemi Bu! Kraliçe'ye 'dokundu' Yer Yerinden Oynadı
- Aldatıldığını Düşünen Kadın, Eşinin Cinsel Organını Bıçakla Parçaladı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar