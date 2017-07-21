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Son dakika! TBMM İç Tüzük değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi

SON DAKİKA! TBMM İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı TBMM İç Tüzüğü'nde değişiklik yapılmasına dair teklif, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 01:00
Puan Ver : Son Dakika! Tbmm İç Tüzük Değişiklik Teklifi Komisyonda Kabul Edildi(6/10)2

AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı iç tüzük teklifine komisyondan onay çıktı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyonda müzakerelere, teklifin, "Meclisten geçici çıkarma cezasını" düzenleyen 15. maddesinden devam edildi.

AK PARTİ VE MHP DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ VERDİ

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla maddeye ilişkin değişiklik önergesi verildi.

MADDE NELER GETİRİYOR?

İç tüzüğün, "Meclisten geçici çıkarma cezası" başlığı altındaki bölümü, "Görüşmeler sırasında cumhurbaşkanına, TBMM'ye, başkanına, başkanlık divanına, başkanlık görevini yerine getiren başkanvekiline, milletvekiline, Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine, Anayasa'nın ilk dört maddesinde çerçevesi çizilen anayasal düzene hakaret etmek ve sövmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasa'da düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak" şeklinde düzenleniyor.

FİİLİ SALDIRI MECLİS'TEN GEÇİCİ ÇIKARILMA NEDENİ OLUYOR

Ayrıca, fiili saldırıda bulunmak ile TBMM Genel Kurulu ve komisyonlara silahlı olarak girmek de Meclisten geçici çıkarma cezası gerekçeleri arasına alınıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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