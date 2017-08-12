SON DAKİKA! SİVEREK'TE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ, 3 YARALI
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alacak - verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
3 KİŞİ ÖLDÜ
İlçenin Camikebir Mahallesi'nde bugün saat 22.30 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: haberinburada
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