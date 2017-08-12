Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alacak - verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

İlçenin Camikebir Mahallesi'nde bugün saat 22.30 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: haberinburada