SON DAKİKA! ŞIRNAK'TA ASKERLERE SALDIRI: 2 ŞEHİT, 3 YARALI
Şırnak'ta adı sık sık terör olaylarıyla gündeme gelen Cudi Dağı'na, Şırnak- Cizre Karayolu arasında duble yol için inşa edilen tünellerde saldırı meydana geldi.
2 ŞEHİT VAR
Tünel inşaatının güvenliğini sağlayan askerlere bölücü terör örgütü PKK tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 1 yüzbaşı ve 1 korucu şehit oldu. 3 asker yaralandı. Bölgede saldırıyı düzenleyen PKK'lılar için operasyon başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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