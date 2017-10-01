Şırnak'ta adı sık sık terör olaylarıyla gündeme gelen Cudi Dağı'na, Şırnak- Cizre Karayolu arasında duble yol için inşa edilen tünellerde saldırı meydana geldi.

2 ŞEHİT VAR

Tünel inşaatının güvenliğini sağlayan askerlere bölücü terör örgütü PKK tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 1 yüzbaşı ve 1 korucu şehit oldu. 3 asker yaralandı. Bölgede saldırıyı düzenleyen PKK'lılar için operasyon başlatıldı.

Kaynak: haberinburada