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SON DAKİKA! ŞIRNAK'TA ASKERLERE SALDIRI: 2 ŞEHİT, 3 YARALI


Son Dakika! Şırnak'ta Askerlere Saldırı: 2 Şehit, 3 Yaralı
Tarih : 01 Ekim 2017, 19:50
Puan Ver : Son Dakika! Şırnak'ta Askerlere Saldırı: 2 Şehit, 3 Yaralı(8/10)4

Şırnak'ta adı sık sık terör olaylarıyla gündeme gelen Cudi Dağı'na, Şırnak- Cizre Karayolu arasında duble yol için inşa edilen tünellerde saldırı meydana geldi.

2 ŞEHİT VAR

Tünel inşaatının güvenliğini sağlayan askerlere bölücü terör örgütü PKK tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 1 yüzbaşı ve 1 korucu şehit oldu. 3 asker yaralandı. Bölgede saldırıyı düzenleyen PKK'lılar için operasyon başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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