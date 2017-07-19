İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

SON DAKİKA! SİNAN OĞAN'IN MHP'DEN İHRACI KESİNLEŞTİ


Son Dakika! Sinan Oğan'ın MHP'den İhracı Kesinleşti
Tarih : 19 Temmuz 2017, 12:50
Puan Ver : Son Dakika! Sinan Oğan'ın Mhp'den İhracı Kesinleşti(10/10)6

Sinan Oğan'ın itirazının reddedilmesiyle, MHP'den ihracı kesinleşti. MHP Genel Başkanlığı Avukatı Yücel Bulut, kararı Twitter hesabından duyurdu.

İŞTE KARARIN GEREKÇESİ

Avukat Yücel Bulut, MHP Merkez Disiplin Kurulu'nun, Sinan Oğan'ın MHP üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına ilişkin kararına karşı; Sinan Oğan tarafından Ankara 22'nci Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılmış bulunan "Disiplin Cezasının İptali" davasının kesin olarak reddedildiğini, davanın MHP lehine sonuçlandığını bildirdi. Söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda Sinan Oğan'ın MHP ile ilgisi ve irtibatının son bulduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Sinan  Oğan  In  Mhp  Den  İhracı  Kesinleşti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER