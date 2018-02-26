SON DAKİKA! SALİH MÜSLİM İÇİN, ANKARA'DAKİ VERGİ DAİRESİ PATLAMASIYLA İLGİLİ YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çekya'da gözaltına alınan terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslim için yakalama kararı çıkarttırıp Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık, Çekya'ya iade için 3 ayrı yakalama kararı sunacak.
Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü Salih Müslim'in iadesi için Ankara'dan yeni bir hamle daha geldi.
ADALET BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi dairesindeki bombalı saldırı nedeniyle terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı. Başsavcılık bu yakalama kararı ile birlikte 3 ayrı yakalama kararını iade talepnamesinde yer alması için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Azerbaycanlı Vekil: Geçmişte Yanımızda Olmayan Batı Bugün De Türkiye'nin Yanında Değil
- Son Dakika! Salih Müslim İçin, Ankara'daki Vergi Dairesi Patlamasıyla İlgili Yakalama Kararı Çıkarıldı
- Türkiye Maarif Vakfı, 12 Lise Ve 3 Dershaneyi Devraldı
- Ak Parti'de İmaj Değişimi! Milletvekilleri Arasında Bıyıktan Sonra Sakal Modası Başladı
- İş Adamının Yanlışlıkla Aldığı Valiz Kabusu Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın, Yükselişe Devam Ediyor! İşte Çeyrekte Son Durum
- Sofra/Compass Group Türkiye, 6 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak
- Zorlu Holding İle Çinli Gsr Capital, Otomobil Bataryası Üretecek
- Mersinli Bitcoin Yatırımcısının, 500 Bin Tl'lik Bitcoin'leri İstanbul'dan Çalındı
- Ptt'de Yeni Hizmet! Artık Barkod Okutulup Kargo Alınabilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kosova'nın Strazburg Başkonsolosluğuna Saldırı Düzenlendi
- Papua Yeni Gine'deki 7,5'lik Deprem, Dağları Yerinden Oynattı
- Boko Haram'ın Kaçırdığı 110 Kız Öğrenci Aranıyor
- Yapmadığı Şey Yok! Erkek Cinsel İlişki Robotu Henry'nin Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
- Sevgilisinin Oğluna Tecavüz Edip Yakan Cani, Cesedi De Annesine Taşıttı
Bu Haberle İlgili Yorumlar