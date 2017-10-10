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SON DAKİKA! POLİS MEMURU, KORKUTELİ CUMHURİYET SAVCISINI MAKAMINDA SİLAHLA VURDU


Son Dakika! Polis Memuru, Korkuteli Cumhuriyet Savcısını Makamında Silahla Vurdu
Tarih : 10 Ekim 2017, 18:00
Puan Ver : Son Dakika! Polis Memuru, Korkuteli Cumhuriyet Savcısını Makamında Silahla Vurdu(7/10)3

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makamında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya'daki hastaneye sevk edildi.

ADLİYEDE EŞİYLE TARTIŞTI

Bugün saat 15.00 sıralarında, Korkuteli Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in makamına giren polis memuru Turgut Avcı, adliyede katip olan eşi Şerife Avcı nedeniyle tartıştı. Polis memuru Avcı, tabancasıyla savcı Küçüköner'e ateş etti. Yaralanan savcı Küçüköner ambulansla Korkuteli Özel Yaşam Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan savcı Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya'ya gönderildi.

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCISI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, savcı Kadir Küçüköner'i vuran kişinin polis memuru olduğunu belirterek, "Eşi adliyede katip olan polis memuruyla tartıştı. Vuruyor, yaralı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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