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son dakika... podolski türkiye'de!

SON DAKİKA... PODOLSKİ TÜRKİYE'DE!

Galatasaray'ın transfer listesinin en başında yer alan Alman yıldız Lukas Podolski, ailesiyle birlikte Antalya'da bulunan Maxx Royal Kemer Oteli'ne geldi.

Tarih : 29 Haziran 2015, 09:23
Puan Ver : Son Dakika... Podolski Türkiye'de!(7/10)6


Galatasaray'ın Arsenal'de forma giyen ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki futbolcuyu transfer etmesi artık an meselesi. Tatilini Antalya'da Maxx Royal Kemer Oteli'nde sürdürecek olan Lukas Podolski, Galatasaraylı yöneticilerle önümüzdeki günlerde bir araya gelerek transferi hakkında detayları konuşacak.


 


Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, önceki gün yaptığı açıklamada Podolski'nin geçen sezonun ilk yarısında Arsenal ile, ikinci yarısında ise Inter ile gösterdiği performansının iyi olmadığını ve bu sezon mutlaka form tutması gerektiğini belirtmiş, "Onun sürekli oynamasını istiyorum. Bir sezonda en az 30-40 maç oynaması lazım. Onu milli takıma alabilirim ama oynaması gerek. İki yıldan beri neredeyse doğru düzgün maç oynamıyor. EURO 2016 kadrosunda olmak istiyorsa mutlaka maç sayısını artırmalı" ifadelerini kullanmıştı.







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