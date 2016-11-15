SON DAKİKA: PKK'YA AĞIR DARBE!
İçişleri Bakanlığı, terör örgütleriyle mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde toplam 66 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 18 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, terör örgütleriyle mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde toplam 66 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 18 terör eyleminin engellendiğini açıkladı. 36 DEAŞ mensubunun tutuklandığı bildirilirken piyasa değeri yaklaşık 20 milyon olan uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi.
kaynak:milliyet
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