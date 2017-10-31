Habur'un karşısında bulunan Peşmergenin kontrolündeki Halil İbrahim Sınır Kapısı, Irak yönetimine teslim edildi. Devir teslim törenine, Irak Genelkurmay Başkanı da katıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Peşmerge kontrolündeki Halil İbrahim Sınır Kapısı Irak merkezi yönetimine teslim edildi. Devir teslim nedeniyle Silopi'deki tatbikat alanında bulunan Türk ve Irak askerleri Habur Sınır Kapısına geçti.

ZIRHLI ARAÇLARLA ÇIKIŞ YAPTILAR

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede TIR parkının karşısındaki alanda 18 Eylül'de başlatılan, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikata katılan Türk askerleri ile Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yaptı.

SİREN SESLERİYLE SINIR KAPISINA YÖNELDİLER

AA'nın aktardığına göre; Siren sesleri eşliğinde iki ülke askerleri zırhlı araçlarla Habur Sınır Kapısı'na doğru yöneldi.

Askerler, Türk ve Irak bayrakları ile Halil İbrahim Sınır Kapısına ilerleyişini sürdürüyor.

Kaynak: haberinburada