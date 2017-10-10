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SON DAKİKA! PENTAGON: VİZE GERİLİMİ TÜRKİYE'YLE ASKERİ OPERASYONLARIMIZI ETKİLEMEZ


Son Dakika! Pentagon: Vize Gerilimi Türkiye'yle Askeri Operasyonlarımızı Etkilemez
Tarih : 10 Ekim 2017, 20:50
Puan Ver : Son Dakika! Pentagon: Vize Gerilimi Türkiye'yle Askeri Operasyonlarımızı Etkilemez(9/10)5

ABD ile yaşanan vize gerilimi sonrası ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan "Gerilim askeri operasyonlarımızı etkilemez." açıklaması geldi.

"TÜRKİYE YAKIN BİR NATO MÜTTEFİKİMİZ"

Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Türkiye ile söz konusu olan diplomatik gelişmeler Dışişleri Bakanlığı tarafından güncel olarak aktarılıyor. Ancak burada şunu ifade edeyim Türkiye güçlü bir koalisyon ortağı ve yakın bir NATO müttefikimiz. Bu gelişmelerin oradaki operasyonlarımız ve personelimizi etkilemediğini teyit ediyorum.

"İNCİRLİK'TEN YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"

İncirlik'te konuşlu Türk Hava Kuvvetleri unsurları da NATO ve koalisyon kapsamındaki önemli rolünü icra etmeye devam ediyor. İncirlik ve Türkiye'nin diğer üslerden yürütülen DEAŞ karşıtı operasyonlarımız Türk müttefiklerimizle yakın koordinasyon ve tam desteği ile devam ediyor. Bizim ortak ve ayrı operasyonlarımız da yine yakından koordinasyonla devam edecek."

ABD TÜRKİYE'DEN YAPILAN VİZE BAŞVURULARINI ASKIYA ALDI

Geçtiğimiz pazar günü ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'den yapılacak vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı.

TÜRKİYE'DEN MİSİLLEME GECİKMEDİ

Ardından mütekabiliyet uyarınca Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarının vize başvurularını süresiz olarak askıya aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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