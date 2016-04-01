SON DAKİKA... PARİS'TE PATLAMA
Fransa'nın başkenti Paris'in merkezindeki bir binada patlama meydana geldi. AFP'ye konuşan polis kaynakları, olayın gaz patlamasından kaynaklandığını belirtti.
Fransız haber ajansı AFP, patlamada en az beş kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.
Patlamanın ardından Berite Caddesi'ndeki binadan dumanlar yükseldiği görüldü.
Fransız basınına konuşan Jenna Binion adlı bir mahalle sakini, "Yerin sallandığını hissettim. Büyük bir gürültü koptu. Ardından da etrafa duman kokusu yayıldı" dedi.
Patlamanın etkisiyle, binanın son üç katı harabeye döndü.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar