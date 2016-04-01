

Fransız haber ajansı AFP, patlamada en az beş kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.







Patlamanın ardından Berite Caddesi'ndeki binadan dumanlar yükseldiği görüldü.







Fransız basınına konuşan Jenna Binion adlı bir mahalle sakini, "Yerin sallandığını hissettim. Büyük bir gürültü koptu. Ardından da etrafa duman kokusu yayıldı" dedi.







Patlamanın etkisiyle, binanın son üç katı harabeye döndü.