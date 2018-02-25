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Son Dakika! Papua Yeni Gine'de 7.5 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Tsunami Uyarısı Yapıldı

SON DAKİKA! PAPUA YENİ GİNE'DE 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SONRASI TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Son dakika... Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin net bir açıklama yapılmazken tsunami uyarısında bulundu.

Tarih : 25 Şubat 2018, 22:20
Puan Ver : Son Dakika! Papua Yeni Gine'de 7.5 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Tsunami Uyarısı Yapıldı(8/10)4

Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

NET AÇIKLAMA YAPILMADI

ABD Jeoloji Servisi, Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer tarafından can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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