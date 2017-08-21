Son Dakika! ÖSYM Başkanı Prof. Ömer Demir, 2017 ÖSYS sonuçlarıyla ilgili yaşanan skandalın ardından bugün istifa ettiğini açıkladı.

Demir, açıklamasını basın toplantısında duyurdu.

Demir istifa sonrası yaptığı açıklamada, "Ayrılma talebimi ilgili makama sundum. Büyük idari kusur olduğunu kabul ediyoruz" dedi.

"ŞAİBE SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Demir, sorular üzerine "Şaibeli diye bir şey söz konusu olamaz. Bu kural ilk kez bu yıl gelmiş. Üst üste gelince böyle bir hata ortaya çıkmış oldu. Şaibeli bir durum söz konusu olamaz. Bütün adaylar cevap kağıtlarına ulaşabiliyorlar" dedi.

2017 ÖSYS'DE BÜYÜK SKANDALA İMZA ATILMIŞTI

ÖSYM, 8 Ağustos'taki 2017 ÖSYS sonuçlarını açıkladığınıda yeni bir skandala imza atmıştı. Adayların 8 Ağustos tarihinde duyurulan yerleştirmelerinde ek puan kullanılabilecek tercihlerinde 'ek puanlı yerleştirme puanları' yerine 'ek puansız yerleştirme puanları'nın dikkate alındığı tespit edildi. Yapılan güncellemeyle 1110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişti. 1628 aday, daha önce bir programa girmemişken yerleşir duruma geldi, bir yeri kazandığı duyurulan 1499 aday ise yeni durumda herhangi bir bölüme yerleşemedi. Bu öğrencilerin çoğu imam hatip lisesi mezunu. İlgili adaylar, ÖSYM tarafından bilgilendirildi. Bazı hukukçular, kayıt yaptırılmadığından 1499 aday için kazanılmış hak olmadığını ancak manevi tazminat davası açılabileceğini belirtti.

Skandal sonrası ÖSYM büyük tepki almıştı.

ÖMER DEMİR KİMDİR?

Ömer Demir, 1963 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. 1988 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ömer Demir, 1996 yılında doçent ve 2009 yılında da profesör olmuştur.

Anadolu, Kırıkkale, Çankırı Karatekin, Yıldırım Beyazıt ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitelerinde görev yapan Ömer Demir, 2003-2008 yılları arasında da bir süre Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

2008 yılında dönemin Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilmiştir ve beraberinde YÖK Başkanvekili olmuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım 2014 tarihinde ikinci kez YÖK üyeliğine atanmıştır. 26 Mart 2015 tarihinde ÖSYM Başkanlığı görevini sürdüren Ömer Demir, 21 Ağustos 2017 tarihinde ÖSYM Başkanlığı görevinden istifa etmiştir.

Kaynak: haberinburada