SON DAKİKA! ÖSYM 2017 LYS SONUÇLARINI AÇIKLADI
Son dakika... ÖSYM milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2017 LYS sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2017 LYS sonuçlarını açıkladı.
Öğrenciler sonuçlara http://www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirler.
Ayrıntılar birazdan geliyor...
Kaynak: haberinburada
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