SON DAKİKA! OHAL 3 AY DAHA UZATILDI
OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Kaynak: haberinburada
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