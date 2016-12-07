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son dakika... nusaybin'de patlama!

SON DAKİKA... NUSAYBİN'DE PATLAMA!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristler tarafından daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tarih : 07 Aralık 2016, 15:04
Puan Ver : Son Dakika... Nusaybin'de Patlama!(5/10)4


Mardin'in Nusaybin İlçesi'ndeki Fırat Mahallesi'nde tahrip olan evlerinden, kullanabilecekleri ev eşyalarını taşıyan Muhsin ve Mesut Ayaz kardeşler ile bunlara yardım eden akrabaları Abdurrahman Enük, taşıdıkları eşyalar arasına tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralandı.



Nusaybin İlçesi'nde 47 yaşındaki Muhsin ve kardeşi, 29 yaşındaki Mesut Ayaz, akrabaları 57 yaşındaki Abdurrahman Enük ile birlikte Fırat Mahallesi Kordon Sokak'ta ağır hasar gören evlerinden kullanabilecekleri eşyaları taşırken patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan Muhsin ve Mesut Ayaz kardeşler ile akrabaları Abdurrahman Enük, çevrede bulunanların haber vermesi üzerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayaz kardeşlerin durumunun kritik olduğu, Abdurrahman Enük'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Patlama ile birlikte olay yerine gelen polis, patlamanın meydana geldiği yerde inceleme ve araştırma yaptı. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:milliyet








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