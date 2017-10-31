SON DAKİKA! MOSKOVA-İSTANBUL SEFERİNİ YAPAN TÜRK UÇAĞI BOMBA ŞÜPHESİYLE UKRAYNA'YA İNİŞ YAPTI
Moskova'nın Domodedovo Havalimanı'ndan kalkıp İstanbul'a gelmekte olan Airbas A-320 tipi Türk yolcu uçağı, bomba ihbarı gerekçesiyle Ukrayna'nın Odesa şehrine zorunlu iniş yaptı.
YOLCU UZUN SÜRE TUVALETTEN ÇIKMADI
Ukrayna polis kaynakları; uçakta rahatsızlanan bir yolcunun uzun süre tualette kaldığını, bu durumu şüpheli bulan mürettebatın tuvaleti kontrol ettiğinde burada şüpheli bir çanta bulduğunu söyledi.
ŞÜPHELİ YOLCU SORGUYA ALINDI
Kaptan pilot bunun üzerine en yakın havalimanına inme kararı aldı ve uçağı Ukrayna'nun Odesa şehrine indirdi. Bomba uzamanları tuvaletteki sırt çantasında arama yaptı.
Litvanya vatandaşı olduğu belirlenen yolcu, Ukrayna polisi tarafından sorguya alındı.
Kaynak: haberinburada
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