16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede dünya şampiyonu oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 7. gününde, erkekler 200 metre finali yapıldı.

TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin sporcusu Ramil Guliyev, 20.09'luk derecesiyle Türkiye'ye erkekler 200 metrede ilk altın madalyasını kazandırarak tarihe geçti.

GÜNEY AFRİKALI ATLETLER, GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYA KAZANDI

Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk 20.11 ile gümüş, Trinidad Tobagolu Jereem Richards ise 20.11 ile bronz madalya kazandı. Niekerenk, Richards'ı saniyenin binde biri farkla geçerek ikinciliği elde etti.

Kaynak: haberinburada