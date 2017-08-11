SON DAKİKA! MİLLİ ATLETİMİZ RAMİL GULİYEV DÜNYA ATLETİZM ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN MADALYA KAZANDI
Son dakika! Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede milli atletimiz Ramil Guliyev altın madalya kazandı.
16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede dünya şampiyonu oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 7. gününde, erkekler 200 metre finali yapıldı.
TARİHE GEÇTİ
Fenerbahçe'nin sporcusu Ramil Guliyev, 20.09'luk derecesiyle Türkiye'ye erkekler 200 metrede ilk altın madalyasını kazandırarak tarihe geçti.
GÜNEY AFRİKALI ATLETLER, GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYA KAZANDI
Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk 20.11 ile gümüş, Trinidad Tobagolu Jereem Richards ise 20.11 ile bronz madalya kazandı. Niekerenk, Richards'ı saniyenin binde biri farkla geçerek ikinciliği elde etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar