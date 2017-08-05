SON DAKİKA! METEOROLOJİ'DEN 12 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ankara, Konya, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Adana, Mersin, Kayseri, Yozgat, Çorum, Bilecik, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Konya çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIK İÇ KESİMLERDE ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 35
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 35
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 30
Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 31
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
Kaynak: haberinburada
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