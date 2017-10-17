Mersin'de polis servis aracına saat 17.20 sıralarında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçirildi. Olay sonrası kaydedilen ilk görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.BELEDİYE BAŞKANI: YARALILAR VAR, CAN KAYBI YOK

Olay sonrası açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, saldırının Valilik binasına yakın bir yerde gerçekleştiğini belirtti. Kocamaz saldırıda yaralananların olduğunu, ancak henüz can kaybı bilgisine ulaşılmadığını söyledi.

Valilik kaynaklarından yapılan ve henüz kesinleşmeyen bilgilere göre saldırıda 12 kişi yaralandı.

İşte Mersin'deki bombalı saldırıdan ilk görüntüler:

Kaynak: haberinburada