Mersin'de polis servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

OLAY YERİNE AMBULANS VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Yenişehir mahallesi Okan Merzeci bulvarında, akşam 17:20 sıralarında gerçekleştirilen saldırı sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Mersin Valiliği'nden alınan bilgiye göre saldırıda can kaybı yok. Serviste bulunan ve yaralanan 12 kişi de çevre hastanelere kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI: VALİLİĞE YAKIN BİR YER

Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, olayın mesai çıkışı meydana geldiğini ve olay yerinin valilik binasına çok yakın olduğunu söyledi.

BOMBAYI ÇÖP KONTEYNER'INA YERLEŞTİRDİLER

Öte yandan olay sonrası NTV Canlı yayınına bağlanan Merih Ak, saldırganların saldırı öncesi bölgede keşif yaptıklarını ve patlayıcıyı polis servis araçlarının bulunduğu alandaki çöp konteyner'ına yerleştirdiğini söyledi.

Kaynak: haberinburada