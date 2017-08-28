SON DAKİKA! MERAL AKŞENER'İN KURACAĞI YENİ PARTİNİN ADI BELLİ OLDU
Meral Akşener'in kuracağı partinin adı belli oldu. Yeni kurulacak partiye geçmek için MHP'den istifa eden Koray Aydın canlı yayında yeni partinin adını açıkladı.
"MERKEZ DEMOKRAT PARTİ"
Didem Arslan Yılmaz'ın Habertürk'teki "Türkiye'nin Nabzı" programına konuk olan Aydın, yeni partinin adının "Merkez Demokrat Parti" olacağını söyledi.
Didem Arsalan'ın "Yeni partinin adı ne olacak?" sorusuna Koray Aydın yanıt verdi.
Aydın, yeni partinin adıyla ilgili şunu söyledi:
Merkez Demokrat Parti amblemi üzerinde çalışma var. Şu anda o yürütülüyor. Ağırlık onun üzerinde şuan da. Bugüne kadar hiçbir yerde söylemedim. İlk defa burada söylüyorum.
AKŞENER 2019'DA ADAY
Meral Akşener, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını daha önceden açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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