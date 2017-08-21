Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin hemen ardından açıklama yaptı.

İşte Yalçın'ın sözleri:

İlk teklife 'bu teklife kapalıyız' diyerek tepkimizi ortaya koymuştuk. Yorucu bir süreç yaşadık. Kamuda 3.2 milyon çalışan ve 1.9 milyon emekli bu süreci çok yakından izliyor. Kamu sorun çözmek yerine sorun üretiyor. Bize önerilen teklif, elimize kalemi veriyo ama içine mürekkebi koymuyor. Teklifi adaletin kapısını aralıyor ama kalkınmanın aralamıyor. Biz de bir adım atacağız şüphesiz. Bütün reflekslerimizi eksiksiz yansıttık. Konuyu konfederasyonumuzda değerlendirecek ve kamuoyuna ayrıca bir teklif sunacağız. Bir noktaya yaklaşıyoruz ama bir noktaya varmak için daha süremiz var. Bizim amacımız üzüm yemek, biz bu ülkenin sevdalısıyız. Çok kısa saatler içerisinde teklifimizi açıklayacağız.

İşveren heyetinin deklare ettiği teklif müzakerelere uygun ama imza atmaya uygun değildir. Beklentilerin tam olarak görülmediği anlaşılıyor. 4. Dönem Toplu Sözleşme süreci hala devam ediyor. Hala zamana sahibiz. Masayı imza aşamasına taşımak için süreyi doğru oranlarla kullanmak zorundayız. Bizim durduğumuz nokta net, attıkları adım için teşekür ediyor ama birkaç adım daha istiyoruz.

Amacımız uzlaşmak, amacımız adil paylaşımı ortaya çıkarmak. Memurların hakkettiği maaşı bordrolarına yansıtabilmek. Masaya yeni oranların girmesi gerekiyor. Çok yüksek rakamlardan bahsetmiyoruz. Türkiye'nin karşılyabileceği rakamlar... Yeni adımı beklerken, önümüz bayram kamu görevlileri çifte bayram yapsınlar. Biz inanıyoruz ki Türkiye'nin geleceğini ilişkin, önümüzdeki iki senenin maaşlarını düzeltecek, masaya olumlu rakamlar getireceklerdir. Müzakereye hazır, ama imzaya uzağız.

Memur-Sen olarak uzlaşma ifademizi masada ifade ettik. Bizi hakem heyetine zorlarsa bu konuda geri adım atmayacağımızı ifade ediyoruz. Bu süreç gece 00.00 itibarıyla mutlu sonla bitebilir. Hakem heyetine giderse de 3 gün sonra yani bayramdan önce sonuçlanır. Ama hakem heyetine gitmesini doğru bulmadığımı söylemek isterim.

Kaynak: haberinburada