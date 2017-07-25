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Son Dakika! Mehmetçik PKK'ya Bomba Yağdırdı, 9 Terörist Öldürüldü

SON DAKİKA! MEHMETÇİK PKK'YA BOMBA YAĞDIRDI, 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatında 9 terörist öldürüldü.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Son Dakika! Mehmetçik Pkk'ya Bomba Yağdırdı, 9 Terörist Öldürüldü(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetleri terörle etkin mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen operasyonda 9 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

KARAKOLA SALDIRACAKLARDI

Teröristlerin sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilmişti

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

25 Temmuz 2017 günü akşam saatlerinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen BTÖ mensubu teröristlere yönelik olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekâtı sonucunda, dokuz bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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