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Son Dakika! Mehmetçik, Afrin Sınırına Ulaştı
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Son dakika! Mehmetçik, Afrin sınırına ulaştı

SON DAKİKA! MEHMETÇİK, AFRİN SINIRINA ULAŞTI

Zeytin Dalı Harekatı'nın 49. gününde TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezi sınırları içine girdi. Büyük Halobu köyü teröristlerden arındırarak, Afrin'e su ve elektrik sağlayan baraj da kontrol altına alındı.

Tarih : 09 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : Son Dakika! Mehmetçik, Afrin Sınırına Ulaştı(7/10)3

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 49'uncu güne girildi. TSK ve ÖSO, Afrin'in Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırarak, Afrin ilçe merkezi sınırları içine girdi.

AFRİN YOLUNDA 4 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, Afrin ilçe merkezi güzergahındaki Surayil, Kaçkader, Hayimli ve Melkiye köylerini de çatışmaların sonunda teröristlerden arındırıp, kontrol altına aldı.

AFRİN'E SU SAĞLAYAN BARAJDA ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Büyük Halobu köyünü terörden arındırdı. Böylece 17 Nisan Barajı'nın bulunduğu nokta da ele geçmiş oldu. Baraj göletinin batı kısımları ise halen teröristlerin işgalinde bulunuyor.

17 Nisan Barajı, Afrin'in kuzeyinde Şeran belde merkezinde bulunuyor. İlçe genelinde elektrik ve temiz su ihtiyacını karşılayan tek kaynak niteliğinde.

ELEKTRİK İHTİYACININ ÜÇTE BİRİNİ KARŞILIYOR

1977 yılında inşa edilen baraj, Şeran ve Afrin'in elektrik ihtiyacının yaklaşık üçte birini sağlıyor.

YPG/PKK, 6 yıl önce Afrin'i ele geçirdiğinde bu barajdan, Suriye-Türkiye sınırında askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine gönderilen suyu da kesmişti.

161 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 124'ü köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 161 bölgeyi kontrol altına aldı.

YIĞINAK VE SAVUNMA HATLARI İLÇE MERKEZİNDE

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3149

Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekatın başından bu yana 94'ü son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 149 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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