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SON DAKİKA! MANİSA'DA ART ARDA YILDIRIM FACİASI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI


Son Dakika! Manisa'da Art Arda Yıldırım Faciası: 1 Ölü, 6 Yaralı
Tarih : 22 Ağustos 2017, 19:40
Puan Ver : Son Dakika! Manisa'da Art Arda Yıldırım Faciası: 1 Ölü, 6 Yaralı(7/10)3

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzüm bağında çalışan 6 işçi, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Aynı saatlerde Akhisar ilçesinde üzüm bağında çalışan 36 yaşındaki Bayram Altıntaş,yıldırım düşmesi sonucu öldü.

6 İŞÇİ YARALANDI

Şehzadeler ilçesi, Hacıhaliller Mahallesi Maltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzüm bağında çalışan işçilerin bulunduğu ağaca yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü esnada ağacın etrafında bulunan Niyazi Kaşan, Gurbet Kaşan, Fatma Kaşan, Sevda Kaşan, Çimen Kaşan ve Merve Kaşan yaralandı.

İŞÇİLERİN DURUMLARI İYİ

Olayı gören işçilerin durumu haber vermesi üzerine gelen 112 ekipleri burada ilk müdahalesini yaptıktan sonra 6 işçiyi hastaneye kaldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AKHİSAR'DA DA YILDIRIM DÜŞTÜ, 1 İŞÇİ ÖLDÜ

Öte yandan bir yıldırım düşmesi haberi de Akhisar ilçesinden geldi. İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Gökçeköy Mahallesi'nde oturan çiftçi dün öğleden sonra bağda üzüm sererken birden hava bozdu. Gök gürültüsü ve şimşekler çakarken evli ve 2 çocuk babası Bayram Altıntaş'a yıldırım isabet etti. Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri,Altıntaş'ın öldüğü belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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