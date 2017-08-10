SON DAKİKA! MANİSA'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 23:14 'te Manisa Kirkagaç'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ayrıntılar birazdan gelecek...
Kaynak: haberinburada
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