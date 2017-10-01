SON DAKİKA! MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONU NEDENİYLE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Son dakika... Maliye Bakanı Naci Ağbal, idrar yolları enfeksiyonu nedeniyle Ankara'da özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle bir süre önce geldigi özel bir hastanede tedavi altına alındı.Ağbal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın yapılacak son kontrollerin ardından, doktorunun uygun görmesi halinde taburcu edilebileceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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