Maliye Bakanı Naci Ağbal idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle bir süre önce geldigi özel bir hastanede tedavi altına alındı.Ağbal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın yapılacak son kontrollerin ardından, doktorunun uygun görmesi halinde taburcu edilebileceği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada