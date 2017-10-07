SON DAKİKA! LONDRA'DA ARAÇ, KALABALIĞIN ARASINA DALDI!
Lpndra'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Kent merkezinde bir araç kalabalığın arasına daldı!
YARALILAR VAR
Londra Ulusal Tarih Müzesi'nin yakınlarında bir araç kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Olayda yaralananlar olduğu belirtiliyor.
Londra polisi, bir kişinin olay yerinde gözaltına alındığını açıkladı. Sky News'in haberine göre, Londra polisi olayın terör bağlantılı olmadığını düşünüyor.
"CİDDİ BİR OLAY YAŞANDI"
Doğa Tarihi Müzesi'nden yapılan açıklamada, ciddi bir olayın yaşandığı ve polisle işbirliği yapıldığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Demirtaş'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu!
- Van'ın Gururu Asya! 4 Yaşında Kuran-I Kerim'i Hatim Etti
- İlk Beyin Ameliyatının 11 Bin Yıl Önce Aksaray'da Yapıldığı Ortaya Çıktı!
- Iraktaki Savaştan Kaçıp Gelen Şeyme, 16 Çocukla Tek Odalı Evde Kalıyor
- 20 Yıldır Ödenmeyen Fatura, Memurun İflahını Kesti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçeli Taraftarlar Tff Binası Önünde Eylem Yaptı
- Kritik Maç Öncesi Hırvatistan Hoca Değiştirdi
- Katalonya'nın Bağımsızlığını Tanıması Halinde Barcelona, La Liga'dan Atılacak
- Fransa'da Sakatlanan Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun Tedavisi 12 Hafta Sürecek
- Tff, Hezimetin İçindeki Tek Güzellik Olan 12. Adama Teşekkür Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Tam Uyuyacaktı Ki Masanın Altında 4 Metre Uzunluğunda Yılan Gördü!
- Vahşice Öldürülen Gazetecinin Cesedinin Parçaları 2 Ay Sonra Bulundu
- Askerlerle Poz Veren Trump'tan Üstü Kapalı Tehdit
- İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi
- Hollanda'da Provokatif Geziye Yasak: Müslüman Mahallesinde İslam'a Hakaret Edeceklerdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar