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SON DAKİKA! LONDRA'DA ARAÇ, KALABALIĞIN ARASINA DALDI!


Son Dakika! Londra'da Araç, Kalabalığın Arasına Daldı!
Tarih : 07 Ekim 2017, 18:30
Puan Ver : Son Dakika! Londra'da Araç, Kalabalığın Arasına Daldı!(6/10)2

Lpndra'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Kent merkezinde bir araç kalabalığın arasına daldı!

YARALILAR VAR

Londra Ulusal Tarih Müzesi'nin yakınlarında bir araç kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Olayda yaralananlar olduğu belirtiliyor.

Londra polisi, bir kişinin olay yerinde gözaltına alındığını açıkladı. Sky News'in haberine göre, Londra polisi olayın terör bağlantılı olmadığını düşünüyor.

"CİDDİ BİR OLAY YAŞANDI"

Doğa Tarihi Müzesi'nden yapılan açıklamada, ciddi bir olayın yaşandığı ve polisle işbirliği yapıldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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