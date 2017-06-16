SON DAKİKA: LONDRA'DA ALARM
İngiltere'nin başkentinde parlamento yakınında bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin elinde bıçak veya şok tabancası olduğu bildiriliyor. Şüphelinin yakalanma anı sosyal medyada paylaşıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki parlamento binası yakınında, yine olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. Polisin olayı araştırdığını son dakika koduyla duyuran Reuters, hemen sonra şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Reuters'a göre, şüpheli bıçak taşıyordu.
kaynak:sabah
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